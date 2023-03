Running, Maratona di Milano: attesa per Crippa e Chumba. Outsider Deksisa e Kipketer

C’è tanta attesa per il Milano Running Festival di domenica 2 aprile. Alla Maratona parteciperanno tantissimi potenziali protagonisti della 21edizione di una delle ormai classiche gare di questa categoria. Anche per il 2023, il campo partenti elite allestito da RCS Sports & Events – RCS Active Team con Rosa Associati è straordinario.

Sicuramente tanta attesa trapela per Yeman Crippa, il campione europeo in carica sui 10.000 metri e primatista italiano dai 3.000 metri alla mezza maratona. Il campione europeo è reduce da lungo stage di allenamento in altura in Kenya, in cui ha dimostrato di essere pronto anche per la corsa su strada, vincendo la mezza maratona di Napoli con un tempo stratosferico di 59.26. A contendere la corona di vincitore a Crippa ci sarà il kenyiano Dickson Chumba che arriva dai successi di Tokyo, Chicago, Eindhoven e Roma. Il ruolo di outsider, invece, potrebbe essere associato a Solomon Deksisa (2h04.40) e per il keniano Gideon Kipketer (2h05.51). Da seguire i debutti di Andrew Rotich (Uga) e Domininc Ngeno (Ken). Oltre a Crippa i nostri italiani in gara saranno Giuseppe Gerratana.

Per quanto riguarda, invece, la categoria femminile i pronostici parlano letteralmente di una corsa a due fra l’etiope Gada Bontu Bekele (2h23.39) e la keniana Emily Arusio. Per la nostra Italia parteciperanno alla maratona di Milano la Campionessa Italiana Sofiia Yaremchuk e Benedetta Coliva, 22enne bolognese capace di realizzare al debutto un promettente 2h35.43.