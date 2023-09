Running, Grand Prix Birell Praga 2023: vincono Worku e Chepngetich, record del percorso per Yaremchuk

Nella giornata di sabato 2 settembre ben 6.500 runner hanno popolato le strade di Praga in occasione del Grand Prix Birell 10K e della adidas Women’s Race 5K. La vittoria è andata al talento etiope Tadese Worku, capace di tagliare il traguardo in 27’35” e laurearsi campione. Tra le donne, invece, ad avere la meglio è stata la keniana Janeth Chepngetich con il crono di 30’21”. Giornata da incorniciare anche per l’Italia grazie all’ottima prestazione di Sofia Yaremchuk, che ha stabilito il record europeo del percorso in 32’14”, a soli due secondi dal record nazionale italiano. Infine, per quanto riguarda i padroni di casa della Repubblica Ceca, a prevalere sono Damián Vích (29’31”) e Tereza Hrochová (33’49”).

“Non so quale performance applaudire di più. Abbiamo visto un nuovo primato europeo femminile del percorso e tanti altri tempi veloci. I primi cinque uomini hanno tagliato il traguardo sotto i 28 minuti e le prime tre donne sotto i 31 minuti. Ciò vuol dire che abbiamo reso il percorso velocissimo e mi auguro che i partecipanti di entrambe le gare si siano divertiti nella bellissima atmosfera serale” ha dichiarato Carlo Capalbo, Presidente del Comitato Organizzatore della RunCzech.

“È stata una gara dura. Il tifo degli spettatori mi ha aiutato molto e sono molto felice della vittoria“, ha detto il vincitore Worku, capace di precedere il keniano Alexander Mutiso, secondo in 27’48”, e il ceco Vincent Kigen, terzo in 27’50”. Nel femminile, invece, alle spalle della vincitrice sono arrivate le keniane Cintia Chepngeno e Vivian Melly, rispettivamente seconda in 30’45” e terza in 30’58”. “Sono contenta, è stato tutto fantastico” ha detto Chepngetich. Infine, sorride anche Sofiia Yaremchuk, che a caldo ha spiegato “È sempre bello battere un record. Il percorso qui è molto veloce e gli spettatori sono fantastici“.