Juventus Women, Montemurro: “La partenza è stata positiva, c’è grande euforia”

Il tecnico della Juventus femminile Joe Montemurro, durante la conferenza stampa che anticipa la partita contro l’Okzhetpes, che si terrà mercoledì all 13.00, parla così della squadra bianconera: “L’approccio che dovremo avere contro l’Okzhetpes dovrà essere un approccio umile e dovremo imporre il nostro gioco come abbiamo provato a fare in queste prime amichevoli stagionali. Abbiamo lavorato sull’obiettivo di fare il nostro gioco, lavorando sui nostri principi e sulla crescita del calcio propositivo”.

Commenta poi il mercato estivo e le dinamiche della squadra: “Sono molto entusiasta della campagna acquisti. Sono arrivati profili davvero interessanti e già nelle prime amichevoli si sono visti segnali estremamente positivi. Le ragazze si sono dimostrate molto umili, con grande voglia di crescere nel Club. La partenza, come ho detto, è stata molto positiva. Dobbiamo continuare a lavorare così. La squadra, nel complesso, sta bene. Chiaramente c’è un po’ di affaticamento per via della preparazione intensa che abbiamo svolto, ma lo sapevamo. Ciò che non manca è l’entusiasmo e la voglia di iniziare questa stagione. C’è grande euforia all’interno del gruppo e questo è fondamentale per noi. La squadra che vedrete quest’anno sarà sicuramente molto propositiva. Sono arrivate giocatrici con doti prettamente offensive, di conseguenza sarà importante sfruttare le loro caratteristiche in questo senso, senza dimenticare l’importanza della fase difensiva. Da un’ottima fase di non possesso nascono le migliori opportunità con il pallone tra i piedi. Stiamo lavorando tanto su come essere efficaci in questo senso”.