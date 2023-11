Running, Firenze Marathon: 8.500 iscritti, trema il primato femminile di Salpeter

Si avvicina la trentanovesima edizione della Firenze Marathon, al via domenica 26 novembre con 8500 maratoneti iscritti. L’ultima vittoria italiana al maschile è quella di Angelo Carosi nel 2003 mentre quella femminile risale al 2008 e porta il nome di Giovanna Volpato. Alle 16.30 di sabato saranno presentati i top runner provenienti da Rwanda, Marocco, Kenya, Tanzania e Bahrein, oltre che portacolori nazionali, selezionati dal direttore tecnico e responsabile dei top runner Fulvio Massini: “Domenica sarà una bella giornata, previsto sole e zero vento, ma temperatura piuttosto fredda. Tranne piccole variazioni il percorso è sempre lo stesso, veloce soprattutto nella prima parte e dove si possono fare grandi tempi. Tantissimi amatori segnano qui il primato personale e questo conferma la scorrevolezza del percorso. Fortissimi gli atleti al via tra i campioni e anche qualche italiano, vedo più probabile il poter battere il primato del percorso nella gara femminile mentre in quello maschile vogliamo comunque provare ad andare sotto le 2 ore 10 minuti.”

Il record del percorso appartiene al kenyano James Kipkogei Kutto che nel 2006 tagliò il traguardo in 2h08’40”. Al femminile il primato spetta alla olimpica Lonah Chemtai Salpeter, che nel 2018 lo aveva abbassato di ben quattro minuti rispetto al precedente portandolo a 2h 24’17”. Proprio in campo femminile potrebbe cadere il record con Rebecca Cheptegei (lo scorso anno ha corso ad Abu Dhabi in 2h22’47”) che proverà ad attaccarlo. Al maschile invece Abdi Ibrahim Adbo Hussain – con un primato di 2h08’32” fatto registrare a Roma nel 2018 – può puntare a scrivere la storia.