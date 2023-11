Combinata nordica 2023/2024: a Ruka tripletta norvegese, Samuel Costa 24°

La coppa del Mondo di combinata nordica riparte nel segno della Norvegia. A Ruka, Finlandia, si è aperta la stagione 2023/2024 con la Compact Individual, nuovo format. Jens Lurås Oftebro ha preceduto allo sprint i connazionali Jarl Magnus Riiber e Jørgen Gråbak al termine della frazione di fondo di 7,5 chilometri che ha visto il detentore della sfera di cristallo, l’austriaco Johannes Lamparter, cedere nel finale il ruolo di leader guadagnato dopo il segmento mattutino di salto dal trampolino Hs142 dove era risultato vincitore davanti allo stesso Riiber. Sesto posto per lui con un distacco di 6”. Ai piedi del podio di giornata, staccato di 3”1, quarto posto per il tedesco Johannes Rydzek, tallonato dal finlandese Ero Hirvonen (+3”5).

Per quanto riguarda gli italiani, il migliore degli azzurri al traguardo è risultato il gardenese Samuel Costa che ha meritato il 24° posto con un distacco di 1’06”9 dal vincitore dopo aver ottenuto in mattinata il 36° posto sul trampolino. A seguire, 31° posto per l’altro sudtirolese Aaron Kostner (+1’15), 34° per il friulano Raffaele Buzzi (+1’28”5) e 39° per il trentino Domenico Mariotti (+1’39”8) che festeggia così i primi punti di Coppa del Mondo della carriera. Chiude fuori dalla zona punti invece l’altro trentino Iacopo Bortolas, 43°. La tappa di Coppa del Mondo maschile di Ruka prosegue sabato 25 novembre con una Gundersen individuale per completarsi domenica 26 novembre con una mass start.