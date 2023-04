Running, domani il via alla maratona di Londra: Kipchoge ospite per lo start ufficiale

Inizierà domani la maratona di Londra e sarà Eliud Kipchoge, detentore del record del mondo sui 42 km, a dare il via alla competizione. Tra i partecipanti, innumerevoli grandi nomi della maratona mondiale: per gli uomini si sfideranno quattro degli uomini più veloci del Pianeta, l’etiope Kenenisa Bekele, il keniano Kelvin Kiptum, e ancora gli etiopi Birhanu Legese e Mosinet Geremew. Tutti se la dovranno vedere con il campione uscente Amos Kipruto e il campione del mondo Tamirat Tola. In gara anche Sir Mo Farah, che torna sul percorso di casa per quella che ha annunciato essere la sua maratona di addio.