Empoli-Inter, Zanetti: “Serve la reazione, bisogna giocare al 100%”

“Serve la reazione”. Lo dice Paolo Zanetti, tecnico dell’Empoli, alla vigilia di Empoli-Inter, match della trentunesima giornata di Serie A. “Sarebbe un disastro inaccettabile non fare più punti – dice in relazione al rendimento degli azzurri, fermi ad una sola vittoria in undici gare -, il nostro percorso finirà tra otto partite. oggi mi interessa che la squadra si concentri su se stessa. Domani dobbiamo fare una grande partita, affrontiamo una squadra molto forte ma questo è già successo altre volte. Si può fare solo se giochiamo al 100%”. L’Empoli è la squadra più giovane del campionato, ma non si esclude una coabitazione in attacco tra i due giocatori più esperti, Caputo e Destro: “Secondo me possono farlo quando Mattia avrà una condizione fisica che glielo permette. Adesso Destro ha circa una mezzora nelle gambe, come avete visto sto cercando di buttarlo dentro piano piano”. E sugli avversari: “Possiede giocatori che qui giocherebbero titolari e da loro non fanno un minuto. Dobbiamo creare difficoltà all’Inter, questa settimana abbiamo fatto il pieno di umiltà e di cura dei dettagli”.