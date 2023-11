Cross La Mandria International: Yeman Crippa vince in volata e pensa agli Europei di Bruxelles

Appena tornato dal raduno in Kenya, Yeman Crippa vince e fa chiarezza sui prossimi impegni. Al Cross La Mandria International, a Venaria Reale, l’azzurro vince in 28:13 sui 9,8 chilometri al termine di un testa a testa con Pasquale Selvarolo, in quello che era il debutto nella sua stagione di corsa campestre. “Sono partito per capire quale fosse la condizione al termine del periodo in altura – racconta il trentino delle Fiamme Oro – però dopo due dei cinque giri ho avvertito un dolore al fianco e quindi ho dovuto gestire la gara. Ora mancano tre settimane agli Europei di cross, il 10 dicembre a Bruxelles, poi penserò alla mia prossima maratona, quella del 18 febbraio a Siviglia”. La terza piazza va a Yassin Bouih (Fiamme Gialle, 28:32), che riesce a precedere Luca Alfieri (Atl. Casone Noceto, 28:33), vincitore nello scorso weekend a Osimo, mentre è quinto il marocchino Mohamed El Ghazouany (28:51) davanti a Marouan Razine (Esercito, 28:54) e Italo Quazzola (Atl. Casone Noceto, 28:57).

Al femminile, nei 7.8 km, la keniana Caren Chebet (25:00) precede la marocchina Ikram Ouaaziz (25:10). Soddisfazione per Anna Arnaudo (Battaglio Cus Torino), terza (25:13), davanti all’altra piemontese Elisa Palmero (Esercito, 25:55). Quinta Federica Zanne (Esercito, 26:14), poi Giovanna Selva (Carabinieri, 26:26) e Valeria Roffino (Fiamme Azzurre, 26:35).

Nel cross corto di 2,3 km è Gaia Sabbatini a fare festa sui prati del parco La Mandria. La teramana delle Fiamme Azzurre vince in 7:50 davanti ad Eleonora Vandi (Atl. Avis Macerata, 7:53) e Miriana Ramat (Atl. Susa Adriano Aschieris, 8:17). Decisivo tra gli uomini l’allungo nel finale di Sebastiano Parolini (Ga Vertovese, 6:34) nei confronti di Ossama El Kabbouri (Battaglio Cus Torino, 6:41) e del compagno di club Alessandro Lotta (Ga Vertovese, 6:41).