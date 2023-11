Serie C 2023/2024, il Trento vince a sorpresa, Mantova agganciato in vetta dal Padova

Il Trento batte 1-0 il Mantova, che subisce l’aggancio in vetta del Padova nel girone A di Serie C. La squadra di Davide Possanzini cade dopo cinque vittorie consecutive e lo fa in una partita che sembrava in controllo, ma che è stata decisa da un errore in fase di impostazione dei suoi. Sin dai primi minuti è il Mantova a fare la partita e a sfiorare il gol. Dopo 9′ Mensah e Bani aprono per Fiori che tenta un destro a giro che termina di poco fuori la sua corsa. Nel finale di primo tempo ci prova anche Bani, ma Russo è attento. Ad inizio ripresa il Mantova prova ad alzare i ritmi per andare alla ricerca dell’1-0. Eppure, alla prima sbavatura dei padroni di casa, il Trento colpisce. Il neo entrato Pasquato in scivolata scippa palla a Burrai in area, Petrovic ne approfitta e da due passi calcia in rete. L’attaccante degli ospiti al 78′ ha un’altra chance, ma perde l’attimo rientrando sul sinistro e Brignani di testa respinge la conclusione. Nel finale è Burrai il più pericoloso, ma non basta per evitare la prima sconfitta casalinga. Il Trento non vinceva dal 1992 a Mantova e ora sale a 22 punti in classifica, dieci in meno del Mantova che subisce l’aggancio del Padova al primo posto. Finale rocambolesco per i biancoscudati che in casa subiscono la rimonta dal 2-0 al 2-2 contro la Pro Vercelli, per poi realizzare il gol vittoria in pieno recupero. Varas (20′) e Delli Carri (24′) aprono le marcature, ma Sarzi (34′) e Comi (88′) rispondono. E al 95′ arriva il 3-2 firmato da Palombi.