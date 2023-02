Running, Cross: il Veneto trionfa ad Alà dei Sardi

Veneto protagonista nella gara per rappresentative under 20 (allievi e juniores) del cross di Alà dei Sardi (Sassari) abbinato al 7° memorial Elisa Migliore. Sui prati di Sas Seddas, in una gara che ha visto al via anche le selezioni di Sardegna e Liguria, i ragazzi del team regionale, guidato dal consigliere Mattia Picello e dai tecnici Elio Dal Magro e Gianni Faccin, si sono imposti nella classifica a squadre. Per loro anche tre vittorie individuali su quattro gare: merito di Andrea Botteon (Vittorio Atletica), che tra gli juniores ha bissato il successo dell’anno scorso, di Lucia Arnoldo (Dolomiti Belluno), senza rivali tra le juniores, e di Giulia Meneghetti (Silca Ultralite Vittorio Veneto), prima tra le allieve in una gara dal podio interamente veneto con il secondo posto di Leila Colussi (Ana Atl. Feltre) e il terzo di Chiara Padoin (ATL-Etica San Vendemiano). Tra gli allievi, secondo Marco Stupiggia (Atl. Vicentina) e terzo Nicodemo Desidera (Atl. Riviera del Brenta). Nella gara juniores femminile anche l’argento di Linda Conchetto (G.A. Aristide Coin Venezia 1949).

I RISULTATI

MASCHILI. JUNIORES: 1. Andrea Botteon (Vittorio Atletica), 4. Francesco Cao (Vittorio Atletica), 8. Matteo Salviati (Fiamme Oro Padova). ALLIEVI: 2. Marco Stupiggia (Atl. Vicentina), 3. Nicodemo Desidera (Atl. Riviera del Brenta), 14. Fabio Kleiss (Atl. Mogliano), FEMMINILI. JUNIORES: 1. Lucia Arnoldo (Dolomiti Belluno), 2. Linda Conchetto (G.A. Aristide Coin Venezia 1949), 4. Elisa Maglione (Atl. Ponzano). ALLIEVE: 1. Giulia Meneghetti (Silca Ultralite Vittorio Veneto), 2. Leila Colussi (Ana Atl. Feltre), 3. Chiara Padoin (ATL-Etica San Vendemiano).