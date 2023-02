Psg, l’infortunio di Kimpembe è serio: rottura del tendine d’achille

Tegola pesante per il Psg e soprattutto per Presnel Kimpembe, che ha terminato la sua stagione dopo essere uscito in barella nella sfida col Marsiglia. Il difensore transalpino ha subito la rottura del tendine d’achille, uno degli infortuni più pesanti che si possano subire su un campo da calcio o di qualsiasi altro sport. Sarà un lungo percorso di recupero per il calciatore, che sarà costretto a saltare un numero abbastanza importante di mesi.