Running, Crippa e Yaremchuk pronti per partecipare alla Milano Marathon

E’ tutto pronto per la ventunesima edizione della Enel Milano Marathon, che andrà in scena domenica 2 aprile per dare il via alla stagione primaverile del mondo del running. Tra i partecipanti alla 42 km più veloce d’Italia ci sarà anche Yeman Crippa, oro nei 10.000 metri e bronzo nei 5.000 agli Europei di Monaco di Baviera 2022, nuovo Ambassador dell’evento. Spazio anche alla solidarietà con il Charity Program con la Lenovo Relay Marathon e ad iniziative per la sostenibilità. La Enel Milano Marathon 2023 è iscritta nel calendario internazionale e organizzata da RCS Sports & Events, e avrà come protagonisti atleti elite e amatori provenienti da ogni parte del mondo, su un percorso cittadino lungo 42,195 km, con partenza e arrivo in corso Venezia.

Venerdì pomeriggio alle ore 15:00, presso il MiCo in City Life, ci sarà la presentazione ufficiale dei top runner. Oltre a Yeman Crippa, gareggeranno anche il keniota Dickson Chumba (2h04.32 il suo personale), l’etiope Solomon Deksisa (2h04.40 Pb) e il keniota Gideon Kipketer (2h05.51 Pb). In campo femminile, invece, a rappresentare i colori azzurri sarà l’ucraina di nascita ma cittadina italiana Sofiya Yaremchuk, campionessa italiana nel 2022 sui 10 chilometri e nella mezza, che vanta un personale di 2h25.36 realizzato lo scorso ottobre a Francoforte. Confermate l’etiope Gada Bontu Bekele insieme alla keniota Emily Arusio.