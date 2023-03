Maglia Hitlerson all’Olimpico, la polizia tedesca: “Dall’Italia nessuna segnalazione formale”

–

Ci sarebbero delle novità importanti relative al caso del tifoso che nel perimetro dell’Olimpico in occasione del derby fra Lazio e Roma ha indossato la maglietta con su scritto “Hitlerson“. Il tifoso, inizialmente di indubbia provenienza, sarebbe stato rintracciato come un supporter dei biancocelesti proveniente e cittadino della Germania. Il caso è stato preso in carica anche dalla polizia tedesca che starebbe cercando di fare chiarezza sull’accaduto da condannare gravemente per combattere il razzismo.

La polizia della Sassonia con una nota ufficiale ha voluto focalizzare l’attenzione sui rapporti intercorrenti fra ultras della Lazio e tifosi del Lipsia: “Finora non sono pervenute richieste o segnalazioni da parte delle autorità italiane incaricate dell’applicazione della legge presso l’Ufficio nazionale di polizia o presso la polizia di Lipsia. Tuttavia, gli esperti funzionari della polizia di Lipsia hanno appreso dell’immagine attraverso i media e i social. La persona raffigurata viene descritta come un fan del Lipsia. In questa sede non è noto su quale base si basi tale riferimento, perché la persona non può essere identificata dalla foto“.

In conclusione: “Sulla scena ultras questi contatti sono noti. Ma, in base alle poche informazoni che abbiamo, non possiamo formulare una valutazione definitiva dei fatti. Si presume che, sulla base degli elementi disponibili (le comunicazioni parlano dell’avvio di un procedimento d’indagine da parte delle autorità italiane) nei confronti di un cittadino tedesco, venga effettuata una comunicazione di informazioni ai sensi dell’art. 46 della Convenzione europea dei diritti del’Uomo (Cedu).”