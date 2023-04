Running, Chia21: pronostici rispettati, vince Antonino Lollo

Pronostici rispettati alla Chia Sport Week. Dopo i risultati di sabato 22 aprile alla Chia Swim, anche la Chia21 non delude le aspettative. Nella mezza maratona (21.097 km) è arrivato il successo di Antonino Lollo (G.S. Parco Alpi Apuane), che ha chiuso la sua gara dopo 1:08’46” davanti a Simone Saiu (Gruppo Pol. Dil. Assemini), secondo all’arrivo in 1:18’55”, e Roberto Caria (Cagliari Marathon Club), terzo in 1:19’22”. In campo femminile, invece, la vittoria è andata a Roberta Barna Scanu (Rensen Sport Team) in 1:34’24” davanti a Leonarda Cantara (G.S. Monte Acuto Marathon), in 1:36’22”, e Rita Angela Spanu (Cagliari Marathon Club), in 1:37’00”.

“Che gara. Spettacolare e dura al tempo stesso. Invito tutti a venire a Chia Laguna l’anno prossimo e correrla, ne vale davvero la pena. La mia prestazione? Ho corso i 10 km in 31’10”, è stata una progressione agile la mia. Dopo aver scollinato, ho cercato di mantenere il mio ritmo affrontando le diverse sfide di un percorso che non lesina in salite e discese. Sono riuscito anche a godermi il panorama, stupendo», le parole di Lollo al traguardo.

È stato Davide Sughi (Atletica Blizzard) a vincere la 10 km competitiva. Il suo tempo 35’04” è stato migliore di quello di Emiliano Sulis (Gruppo Pol. Dil. Assemini), secondo in 35’53”. Terzo è giunto Matteo Concu (Cagliari Marathon Club) in 36’17”. Tra le donne Giorgia Pilia (IsolaRun), con il crono di 41’13”, ha relegato in seconda e terza posizione rispettivamente Simonetta Pili (Cagliari Atletica Leggera), in 42’36”, e la compagna di squadra Enrica Pintor, in 42’43”.

La Chia Swim è stata vinta dall’atleta di casa Luigi Pintus in 1:11’33”, seguito da Roberto Lostia di Santa Sofia, in 1:21’56”, e Andrea Cangemi, in 1:25’08”. A dominare la gara sui 3,8 km sono stati Fabrizio Bionda (Swim Sassari) con il tempo di 1:01’22” e Francesca Martucci (Tespiense Quartu), che ha fermato il cronometro a 1:28’26”. Il triatleta Fabrizio Baralla, tagliando il traguardo dopo 34’17”, si è aggiudicato la competizione sui 1,9 km, davanti a Gian Michele Sanna, in 36’03”, e Carlo De Giorgi (Nuoto Club Cagliari), in 36’56”. In campo femminile, Michela Catta (Rari Nantes Cagliari), che ha chiuso la sua gara in 40’59”, ha avuto la meglio sulla compagna di squadra Marta Cuzzocrea, in 45’20”, e Letizia Dornetti, in 45’31”. Ora si chiudere con la Chia Tri, in programma martedì 25 aprile.