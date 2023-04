LIVE – Brindisi-Trento 73-86, Serie A1 2022/2023 basket: RISULTATO in DIRETTA

Il risultato in diretta live di Brindisi-Trento, sfida valida come ventottesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. Interessante scontro diretto tra due squadre in piena zona playoff: gli uomini di coach Vitucci, che hanno vinto gli ultimi due incontri giocati tra le mura amiche, sono infatti sesti in classifica a quota 28 punti, mentre la squadra di coach Molin insegue ad appena una vittoria di distanza, nonostante le due sconfitte subite nelle ultime due giornate. La palla a due è fissata alle ore 19:30 di domenica 23 aprile sul parquet del PalaPentassuglia, con Sportface che vi fornirà una diretta testuale aggiornata.

COME VEDERE LA PARTITA IN TV

RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON

REGOLAMENTO CAMPIONATO

DIRITTI TV STAGIONE 2022/2023

PROGRAMMA E TV 28^ GIORNATA

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

BRINDISI-TRENTO 73-86

FINE QUARTO QUARTO

10′ – Reed da due. 73-86

10′ – Altri libero per Spagnolo centrato. 71-86

10′ – Burnell prova a rendere meno amara la sconfitta. 71-85

10′ – Due punti per Spagnolo. 66-85

10′ – Floccadori fa due su due da lunetta. Scappa Trento. 66-83

10′ – Due punti per Atkins. 66-81

9′ – Due per Browman. 66-79

9′ – Browman da lunetta fa due su due. 64-79

9′ – Grazulis uno su due da lunetta. 62-79

9′ – Due punti per Udom. 62-78

8′ – Uno su due per Harrison da lunetta. 62-76

8′ – Uno su due per Lockett da libero. 61-76

8′ – Due su due per Lockett da lunetta. Allunga Trento 61-75

7′ – Uno su due per Perkins da lunetta. 61-73

6′ – Due punti per Brownman 60-73

6′ – Due punti per Atkins. 58-73

6′ – Udom da tre. 58-71

6′ – Harrison uno su due da lunetta. 58-68

6′ – Ancora Atkins da due. 57-68

5′ – Due punti per Atkins. 57-66

4′ – Browman da tre. 57-64

4′ – Browman da due. 54-64

3′ – Da tre Forray. 52-64

3′ – Ancora Crawford. 52-61 Trento

3′ – Tiro in corsa dentro per Crawford. 52-59

2′ – Forray uno su due da lunetta. 52-57

2′ – Bayehe dalla lunetta non sbaglia. 52-56

1′ – Browman da due. 50-56

FINE TERZO QUARTO

9′ Eccolo Udom. Due punti per lui. 48-56

8′ – Due punti per Grazulis. 48-54

8′ – Uno su due per Spagnolo da lunetta. 48-52

8′ – Perkins in sospensione. 48-51

8′ – Due punti di Crawford. 46-51

7′ – Mascolo non sbaglia dalla lunetta. 46-49

6′ – Atkins in sospensione porta avanti ancora Trento. 44-49

6′ – Mascolo da due. 44-47

6′ – Ancora Spagnolo da due. 42-47

5′ – Spagnolo da due. 42-45

4′ – Reed da lunetta fa due su due. 42-43

3′ – Atkins da due. 40-43

3′ – Due punti per Browman. 40-41

2′ – Uno su due di Perkins da lunetta. 38-41

2′ – Lockett da due. 37-41

1′ – Perkins da lunetta non saglia. 37-39

1′ – Da tre Browman. 35-39

FINE SECONDO QUARTO

10 ‘ – Due da lunetta per Mascolo. 32-39

10′ – Atkins da due. 30-39

7′ – Grazulis da due in sospensione. 30-37

7′ – Ancora Floccadori da tre. 30-35

7′ – Floccadori da tre. 30-32

6′ – Grazulis da due. 30-29

5′ – Due punti per Grazulis. 30-27

5′ – Due punti di Floccadori. 30-25

4′ – Ancora Browman da due. 30-23

3′ – Browman da tre. 28-23

2′ – Crawford da tre. 25-23

2′ – Browman da due. 25-20

1′ – Doppio Burnell da due e con una tripal. 23-20

1’ – Tre per Forray. 18-20

FINE PRIMO QUARTO

10′ – Forray da tre. 18-17

9′ – Brownman da tre. 18-14

8′ – Mascolo da tre. 15-14

7′ – Spagnolo da due. 12-14

6′ – Reed non ci sta. 12-12

5′ – Due per Grazulis da lunetta 10-12

5′ – Atkins porta in pari. 10-10

5′ – Mascolo da due. 10-8

4′ – Grazulis da due. 8-8

4′- Reed firma il sorpasso. 8-6

4′ – Burnell da tre. 6-6

3′ – Due punti per Lockett. 3-6

3′ – Tripla di Redd. 3-4

2′ – Conti da due. 0-4

1′ – Floccadori stappa il match. 0-2