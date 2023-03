Roma-Ostia 2023, risultati e classifica: doppietta etiope nella gara maschile, Tuitoek sfiora il record al femminile

I risultati e la classifica della Roma-Ostia 2023. La gara maschile della 48esima edizione della mezza maratona ha visto la doppietta keniota con la vittoria di Isaac Kipkemboi in 59.17 seguito dal connazionale Wesley Kimutai in 59.47; a completare il podio, sempre sotto l’ora di gara, l’etiope Tadesetakele Bikila. Per quanto riguarda gli italiani, i primi due arrivati al traguardo, Yassine El Fathaoui (Circolo Minerva ASD) e Daniele Meucci (C.S. Esercito), sono arrivati in volata sopra il tempo di 1h2′. Al femminile, la keniota Dorcas Tuitoek ha chiuso in 1.06.21, secondo tempo più veloce di sempre nella Roma-Ostia, con l’israeliana Lonah Salpeter e la keniota Magdaline Masai a completare il podio. La prima azzurra al traguardo è stata Sofia Yaremchuk (C.S. Esercito) a poco più di un secondo di distacco.

RISULTATI E CLASSIFICA ROMA-OSTIA 2023

Top-5 maschile

Kipkemboi Isaac (KEN) 59.17 Kimutai Wesley (KEN) +0.30 Bikila Tadesetakele (ETH) +0.40 Bouqantar Soufiyan (MAR) +0.42 Kimakal Kipsambu (KEN) +2.16

Top- 5 femminile