Maratona Bologna 2023, risultati e classifica: Colgan batte Brambilla nella gara maschile, Nanni vince al femminile

I risultati e la classifica della Maratona di Bologna 2023 di domenica 5 marzo. Ad aggiudicarsi la gara maschile è David Colgan (Atl. Castenaso Celtic Druid) con il tempo di 2:28.22. Il 41enne si è reso protagonista di un’ottima ultima frazione: negli ultimi 12 km, infatti, Colgan è riuscito a staccare Danilo Brambilla (Falchi-Lecco), che aveva fin lì condotto la gara con una partenza bruciante, che evidentemente poi ha pagato fisicamente, chiudendo a +1.13 dal connazionale. Brambilla ha rischiato anche di subire la rimonta da parte di Loris Mandelli (Pol. Carugate), il quale pagava un ritardo di quasi tre minuti al km 30, chiudendo poi a +1.53. A quasi dieci minuti di distacco, poi, Emanuele Ciotti (Cesena Triathlon ASD).

La gara femminile ha visto vincere Sara Nanni (A.S.D. Francesco Francia) con il tempo di 3:09.56 e un vantaggio superiore al minuto su Celeste Albertino (Run Card), prima inseguitrice dopo essere transitata ai 30 km ampiamente in testa. Poi il crollo, conservando comunque il secondo posto; andamento simile per Sonia Del Carlo, che negli ultimi 12 km è crollata vertiginosamente, chiudendo quarta con oltre otto minuti di ritardo. Anna Furlan (G.S. Atl. Dil. Lib. Piombino Dese) non è riuscita a tenere il passo di Nanni, con la quale condivideva la posizione al km 30, ma ha comunque chiuso a podio a +3.29.

RISULTATI E CLASSIFICA MARATONA BOLOGNA 2023

Top-5 maschile

David Colgan 2:28.22 Danilo Brambilla +1.13 Loris Mandelli +1.53 Emanuele Ciotti +9.29 Riccardo Vanetti +12.02

Top-5 femminile