Maratonina della Vittoria 2023, Abdoullah Bamoussa trionfa

Abdoullah Bamoussa ha tagliato per primo il traguardo della Maratonina della Vittoria in 1h06’37”. “Ho corso la prima parte di gara ad un ritmo facile, sono reduce dai Tricolori di cross, una gara molto dura e con grandi avversari, e non volevo strafare – ha commentato il vincitore -. Conoscevo bene il percorso, ho cambiato passo esattamente dove avevo preventivato, facendo due chilometri a 2’50”. E’ una vittoria che mi dà fiducia. L’anno scorso stavo preparando l’esordio in maratona, avrei dovuto correre a Valencia: stavo bene, facevo i personali in allenamento, ma sul più bello mi sono infortunato. E’ stato un periodo difficile, la delusione è stata enorme: ho anche pensato seriamente al ritiro. Adesso però va meglio, la condizione c’è e nella seconda metà dell’anno tornerò a progettare il debutto in maratona”. Alle spalle di Bamoussa, secondo posto per Marouan Razine (1h07’12”) e terza piazza per il 23enne di Tarzo, Simone Masetto (Atl. Valle di Cembra), sceso a 1h08’09” alla seconda mezza maratona della carriera. Titolo veneto assoluto per Roberto Graziotto, portacolori della società trevigiana HRobert Running Team, quinto in 1h08’41”. Ha preceduto anche il gambiano Ousman Jaiteh (Atl. San Biagio, sesto in 1h10’26”). Al femminile, successo per Sara Mazzucco (Atl. Dolomiti Belluno). La 23enne bellunese di Ponte nelle Alpi, campionessa italiana under 23 di trail corto nel 2022, ha fatto gara in solitaria sin dai primi chilometri, chiudendo in 1h19’59” a due secondi dal record personale stabilito l’anno scorso alla Dogi’s Half Marathon di Dolo.

CLASSIFICHE. UOMINI: 1. Abdoullah Bamoussa (Atl. Brugnera PN Friulintagli) 1h06’37”, 2. Marouan Razine (Esercito) 1h07’12”, 3. Simone Masetto (Atl. Valle di Cembra) 1h08’09”, 4. Khalid Jbari (Athletic Club 96 Alperia) 1h08’29”, 5. Roberto Graziotto (HRobert Running Team) 1h08’41”, 6. Ousman Jaiteh (GAM/Atl. San Biagio) 1h10’26”, 7. Enrico Gheno (Emme Running Team) 1h11’20”, 8. Alderico Tonin (Atl. Biotekna) 1h11’28”, 9. Matteo Vecchietti (Atl. Paratico) 1h11’32”, 10. Stefano Velatta (Maratoneti Genovesi) 1h12’38”.

CAMPIONATO REGIONALE. Assoluto: 1. Roberto Graziotto (HRobert Running Team) 1h08’41”. Master. SM35: 1. Enrico Gheno (Emme Running Team) 1h11’20”. SM40: 1. Alvaro Zanoni (HRiobert Running Team) 1h14’06”. SM45: 1. Denis Mariotto (Atl. Mareno) 1h16’47”. SM50: 1. Hamid Nfafta (Atl. Valdobbiadene) 1h19’05”. SM55: 1. Gianluca Maiorano (1TO1 Sport Asd) 1h14’34”. SM60: 1. Luigi Bortoluzzi (Gs Quantin Alpenplus) 1h25’43”. SM65: 1. Diego Bovolato (Atl. Foredil Macchine Padova) 1h33’22”. SM70: 1. Gabriele Zanchetta (Scuola di Maratona Vittorio Veneto) 1h35’26”. SM75: 1. Antonio Faggin (Atl. Foredil Macchine Padova) 2h17’45”.

CLASSIFICHE DONNE: 1. Sara Mazzucco (Atl. Dolomiti Belluno) 1h19’59”, 2. Martina Brustolon (Run&Fun Belluno) 1h27’12”, 3. Cristina Viotto (Scuola di Maratona Vittorio Veneto) 1h28’29”, 4. Martina Zanette (Atl. Ponzano) 1h30’12”, 5. Giorgia Zoccatelli (Asd Revelo) 1h30’52”, 6. Letizia Pugnetti (Carniatletica) 1h31’23”, 7. Alessandra Simoncello (Gs Aquile Friulane) 1h32’40”, 8. Anna Furlan (Lib. Piombino Dese) 1h32’43”, 9. Marta Santamaria (Atl. Brugnera Friulintagli) 1h32’56”, 10. Augusta Serci (Atl. Biotekna) 1h33’23”.

CAMPIONATO REGIONALE. Assoluto: 1. Sara Mazzucco (Atl. Dolomiti Belluno) 1h19’59”. Master. SF35: 1. Giorgia Zoccatelli (Asd Revelo) 1h30’52”. SF40: 1. Maila Sbrissa (Emme Running Team) 1h45’18”. SF45: 1. Martina Brustolon (Run&Fun Belluno) 1h27’12”. SF50: 1. Stefania Bonatto (E20Run) 1h36’37”. SF55: 1. Cristina Viotto (Scuola di Maratona Vittorio Veneto) 1h28’29”. SF60: 1. Vittoria Botteon (Scuola di Maratona Vittorio Veneto) 1h54’57”. SF65: 1. Fiorenza Santellani (Cimavilla Running Team) 2h23’08”. SF70: 1. Milena Dalla Piazza (Run&Fun Belluno) 2h20’18”.