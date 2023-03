Inter-Juventus, Cesari a Mediaset: “C’è anche un terzo tocco di mano di Vlahovic, palla cambia direzione”

Proseguono le polemiche in merito a Inter-Juventus, posticipo della 27esima giornata di Serie A 2022/2023, concentrate sull’arbitraggio di Chiffi e soprattutto sul gol convalidato a Kostic. Nonostante Adrien Rabiot tocchi la palla con il braccio, né il direttore di gara né il Var hanno ravvisato un fallo e la Juventus ha dunque potuto celebrare la rete, poi risultata decisiva per i tre punti.

Un’altra interpretazione in merito all’accaduto l’ha data l’ex arbitro Graziano Cesari, che a Mediaset ha approfondito un particolare sfuggito ai più. “C’è anche un terzo tocco di mano di Vlahovic, la palla cambia direzione” ha spiegato Cesari, sottolineando come la rete andasse annullata non soltanto per il fallo di Rabiot ma anche per quello del serbo. Di seguito il video con la spiegazione di Cesari.