Si può vincere una maratona indossando sandali a infradito. E’ questo quanto si evince dalla vittoria del keniano Barnabas Kiplimo, che ha trionfato nella prova di Khon Kaen, in Thailandia, vestendo calzature particolari. L’atleta ha completato la maratona in 2 ore 18’55”, lasciando alle spalle i due etiopi Ebisa Kure Takele e Fekadu Tsefaye Degefa. Kiplimo ha voluto rinunciare alle tradizionali superscarpe indossate dalla maggioranza degli atleti, optando per uno strumento inusuale. Il keniano ha completato la gara indossando dei sandali con piastra di carbonio all’interno dell’insersuola in schiuma, dotate di un laccio di gomma per contenere la parte posteriore del piede.

I sandali di Kiplimo sono prodotti da un marchio thailandese, ‘Ving‘, che potrebbe aprire le porte a una nuova rivoluzione nel mondo del running. Le scarpe magiche, andate a ruba nel corso degli ultimi anni, sembravano essere lo strumento definitivo, grazie alle loro piastre di carbonio. I sandali potrebbero però fare irruzione nel mercato e trovare una risposta positiva da parte dei consumatori, grazie al costo ristretto richiesto per produrli. La Ving propone la versione élite di queste infradito, presente nello store online del brand con il nome di ‘Nirun’, un paio di sandali di soli 100 grammi venduto a 32 euro. Si tratta di un prezzo più abbordabile rispetto a quello delle scarpe professionistiche, il cui costo si aggira attorno ai 300 euro.

Barnabas Kiplimo, alla sua prima uscita con queste rivoluzionarie calzature, si è detto soddisfatto della performance, affermando che le utilizzerà anche nelle prossime gare. Il keniano non ha solo trionfato, ma è riuscito anche a migliorare il proprio personale, abbassando il proprio primato di otto secondi. Il marchio Ving si prepara a lanciare il prodotto a livello continentale, cosa che avverrà nel corso della maratona di Los Angeles, in programma per il 16 marzo. Infatti, uno degli atleti partecipanti, indosserà questi speciali sandali.