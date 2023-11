Maratona Firenze 2023 oggi in tv: canale, orario e diretta streaming

Tutto pronto per la Maratona di Firenze 2023, corsa di running in programma domenica 26 novembre. Grande attesa per la trentanovesima edizione della corsa sui 42,197 km tra le strade della città toscana, che assieme a Roma, Milano e Venezia, è la maratona internazionale più importante d’Italia e fra le prime 20 al mondo per partecipanti. Tra gli iscritti spiccano i nomi del bahreinita Abdi Ibrahim Adbo Hussain (primato di 2h08’32”) ed il marocchino Hicham Boufars (alla sua quinta partecipazione a Firenze).

In chiave Italia, fari puntati soprattutto su Said El Otmani (azzurro agli Europei di Cross a Lisbona e ai mondiali di Doha) e Carmine Buccilli (azzurro di corsa in montagna e campione italiano di ultramaratona 50km). Si preannuncia grande spettacolo: chi taglierà per primo il traguardo? L’appuntamento con la maratona è fissato per le ore 8.30 di domenica 26 novembre con partenza e arrivo in Piazza Duomo. Di seguito, il programma orario dettagliato e tutte le informazioni per seguire la Firenze Marathon 2023.

STREAMING E TV – La Maratona di Firenze 2023 non godrà di copertura televisiva né streaming, ma Sportface.it vi terrà aggiornati con la cronaca al termine e tutti i risultati per non perdersi alcuna emozione.

PROGRAMMA ORARIO DOMENICA 26 NOVEMBRE

8.30 Maratona (partenza da Piazza Duomo)

8.50 Ginky Family Run per i ragazzi e le famiglie (partenza da Piazza della Repubblica)

10.40 Arrivo previsto dei primi concorrenti della maratona in Piazza Duomo

11.15 Premiazioni ufficiali podio maschile e femminile in Piazza Duomo