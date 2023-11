Catanzaro-Cosenza oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

Tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Catanzaro-Cosenza, match del Ceravolo valevole per la quattordicesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. I padroni di casa sono una neo-promossa ma stanno facendo una grande stagione e vogliono continuare a sognare in grande nonostante le recenti battute d’arresto. La compagine calabrese, dal suo canto, spera di portare a casa la vittoria in un derby molto sentito. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 26 novembre alle ore 16:15; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

