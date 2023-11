Newcastle-Chelsea, Pochettino: “Morbidi su ogni duello. Sono deluso”

“Arrabbiato e deluso”. L’allenatore del Chelsea, Mauricio Pochettino rimprovera la sua squadra dopo la pesante sconfitta per 4-1 per mano del Newcastle. Un passo falso che arriva dopo le prestazioni incoraggianti contro Tottenham e Manchester City, ma i Blues sono crollati nuovamente al St James’ Park, chiudendo la partita anche in 10 uomini. “Siamo stati leggeri su ogni duello”, ha detto Pochettino che aggiunge: “Non abbiamo dimostrato di voler giocare per qualcosa di importante”. “Anche se il Newcastle non è stato eccezionale, per loro è stata una vittoria facile per prepararsi alla Champions League. Dovevamo dimostrare che per loro sarebbe stato difficile batterci. Ma ci siamo concessi facilmente, andando in modo morbido su ogni duello. Questo è ciò che mi fa arrabbiare. Parliamo di essere una squadra giovane che deve imparare, ma è in queste gare che bisogna mostrare la propria personalità e il proprio carattere”, aggiunge. La quinta sconfitta stagionale lascia il Chelsea al decimo posto in classifica.