Maratona Bologna 2024: Morandi presente nella 5km, vince Kamau Njeri al maschile e Moroni al femminile

Va in archivio la Maratona di Bologna 2024. Al maschile trionfa il kenyota Kamau Njeri in 2h22’28”, record di categoria. Tra le donne è gioia per Federica Moroni, che ha chiuso in 2h49’46”, anche qui record di categoria. Nella mezza maratona presente il cantante del Volo Piero Barone. Nella 5km hanno corso il sindaco Matteo Lepone e Gianni Morandi, salutato da migliaia di tifosi in partenza. “Ringrazio Dio che mi dà la forza per essere ancora qui, in una città bellissima e con persone da tutta Italia. In questo momento il mio pensiero va a Lucio Dalla, domani sarebbe stato il suo compleanno”, le parole di Morandi.