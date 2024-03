Pagelle Empoli-Cagliari 0-1: voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle, i voti e il tabellino di Empoli-Cagliari 0-1, match della ventisettesima giornata di Serie A. Colpo grosso per la squadra di Claudio Ranieri che torna a vincere in trasferta dopo una striscia di diciannove gare a digiuno nelle gare esterne. Termina invece l’imbattibilità di Davide Nicola sulla panchina toscana. E adesso la classifica in zona salvezza cambia radicalmente: il Cagliari scavalca il Sassuolo a quota 23, Empoli a 25.

Per la prima occasione da gol bisogna aspettare il 17′. Un contropiede dei toscani porta in area Cambiaghi che tenta un diagonale e colpisce il palo. La palla finisce a Maleh, ma la sua conclusione è respinta da Scuffet. Continua la maledizione per l’attaccante di proprietà dell’Atalanta, che ha calciato 14 volte in porta in questa stagione senza mai trovare la rete. Al 32′ il Cagliari perde Zito Luvumbo, costretto ad abbandonare il campo per un infortunio muscolare. Al suo posto Ranieri inserisce Zappa e cambia lo schieramento tattico dei sardi. Al 44′ serve un ottimo Caprile per negare il gol a Lapadula, che in tuffo di testa prende il tempo a Luperto ma non al portiere dei padroni di casa.

Al 62′ si gonfia la rete. Walukiewicz di testa impegna Scuffet, sulla respinta c’è la botta sotto la traversa di Cacace. Il Var però interviene per una posizione di fuorigioco del polacco. Dal possibile 1-0 allo 0-1 Cagliari passano sette minuti. Zappa scarica per Nandez, che calcia di prima intenzione e trova la risposta di Caprile. L’ex Bari però non può nulla sul mancino di Jankto, che torna al gol in Serie A e lo fa nel momento più pesante. Nel finale Nicola si gioca anche la carta Cerri, ma la palla più pericolosa ce l’ha Pezzella con un tiro sul primo palo: Scuffet c’è e mette in corner. È l’ultima chance: il Cagliari fa festa al Castellani.

IL TABELLINO E I VOTI

Empoli (4-3-2-1): Caprile 6.5; Ismajli 5.5, Walukiewicz 6 (82′ Cerri sv), Luperto 6, Cacace 6 (72′ Pezzella sv); Maleh 5.5, Marin 6, Kovalenko 6 (72′ Fazzini sv); Cambiaghi 5.5, Cancellieri 6.5 (72′ Gyasi 5.5); Destro 6 (58′ Niang 5.5).

In panchina: Perisan, Berisha, Pezzella, Bereszynski, Ebuehi, Zurkowski, Bastoni, Shpendi.

Allenatore: Nicola 6

Cagliari (4-3-1-2): Scuffet 6.5; Nandez 6.5, Dossena 6, Mina 6.5, Augello 6 (79′ Azzi sv); Jankto 7 (79′ Wieteska sv), Deiola 6, Makoumbou 6; Gaetano 6 (87′ Shomurodov sv); Luvumbo 6 (32′ Zappa 6.5), Lapadula 6 (87′ Mutandwa sv).

In panchina: Radunovic, Iliev, Obert, Di Pardo, Viola, Prati, Oristanio.

Allenatore: Ranieri 6.5

ARBITRO: Rapuano di Rimini 6.

RETI: 69′ Jankto.

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni.

Ammoniti: Gaetano, Mina. Angoli: 8-2. Recupero: 4′ pt, 8′ st.