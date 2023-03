Maratona Bologna 2023 in tv: data, orario e diretta streaming running

Tutto pronto per la Maratona di Bologna 2023, corsa di running in programma domenica 5 marzo. Tutto pronto per la seconda edizione della Bologna Marathon, con 42.195 km che attraversano una delle città più antiche e simboliche della penisola italiana. La partenza della Maratona è fissata per le ore 9:15 di domenica 5 marzo con partenza e arrivo in Piazza Maggiore, in contemporanea con la 30 km di Portici (con cui condivide gran parte del percorso). La mezza maratona scatterà invece alle ore 8:30, mentre a seguire si svolgerà la non competitiva City Run di 5 km e la Staffetta. Grande attesa dunque per l’evento che si preannuncia spettacolare: chi trionferà? La Maratona di Bologna 2023 non godrà di copertura televisiva né streaming, ma Sportface.it vi terrà aggiornati con la cronaca al termine per non perdersi nemmeno un emozione.

PROGRAMMA DOMENICA 5 MARZO

8:30 partenza Mezza maratona

9:15 partenza Maratona e 30km

9:30 partenza City Run e Staffetta