Maratona Barcellona 2023 in tv: data, orario e diretta streaming running

Tutto pronto per la Maratona di Barcellona 2023, corsa di running in programma domenica 19 marzo. Tutto pronto per la questa nuova edizione della Zurich Marató Barcelona. La corsa partirà ad Avenida de la Reina Maria Cristina verso Plaza Espanya e attraverserà la città con un circuito di 42.195 km interamente urbano che permetterà di ammirare alcuni splendidi monumenti. Secondo gli atleti che hanno partecipato, si tratta di uno dei circuiti più veloci e affascinanti al mondo. Sono attesi oltre 20.000 partecipanti da tutto il mondo. Grande attesa dunque per l’evento che si preannuncia spettacolare: chi trionferà? L’appuntamento è a partire dalle ore 8.30 di domenica 19 marzo. Di seguito le informazioni per seguire la gara.

TV E STREAMING – La Maratona di Barcellona 2023 non godrà di copertura televisiva, ma sarà trasmessa in diretta streaming su Olympics.com e sulla piattaforma a pagamento Discovery + (dalle ore 8.15 alle 11.15). In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con la cronaca al termine e i risultati per non perdersi nemmeno un emozione.

ATLETICA, PROGRAMMA COMPLETO 2023: TUTTE LE DATE

PROGRAMMA DOMENICA 19 MARZO

8.30 Partenza Maratona (Av. Mª Cristina)

10.35 circa Arrivo primi uomini (Av. Mª Cristina)

10.53 circa Arrivo prime donne (Av. Mª Cristina)

11.30 circa Premiazioni podio (Av. Mª Cristina)