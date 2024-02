Kelvin Kiptum morto in un incidente stradale: il re della maratona aveva 24 anni

Grave lutto nel mondo dello sport e dell’atletica. Il keniano Kelvin Kiptum, detentore del record mondiale di maratona e il suo allenatore Gervais Hakizimana, sono rimasti uccisi nella serata di ieri in un incidente stradale in Kenya. Kiptum, che aveva stabilito la migliore prestazione mondiale (2 ore 00 minuti e 35 secondi) durante la maratona di Chicago lo scorso ottobre, aveva appena 24 anni. L’unico atleta al mondo ad aver completato una maratona in meno di due ore e un minuto si stava preparando per i Giochi Olimpici di Parigi e avrebbe dovuto correre ad aprile a Rotterdam. “Siamo sconvolti e profondamente addolorati nell’apprendere della morte di Kelvin Kiptum e del suo allenatore, Gervais Hakizimana”, ha commentato Sebastian Coe, presidente della World Athletics, la federazione internazionale di atletica leggera, che ha ricordato “l’atleta straordinario che lascia un eredità straordinaria. Ci mancherà”. Il campione olimpico di Londra 2012 e Rio 2016, Mo Farah ha scritto: “Sono così triste nell’apprendere della scomparsa di Kelvin Kiptum e del suo allenatore, Milcah Chemos. Kelvin era un atleta straordinariamente talentuoso e aveva già ottenuto tanti risultati. Aveva davvero un talento speciale e non ho dubbi che avrebbe avuto una carriera incredibile. Esprimo tutte le mie condoglianze alla famiglia e agli amici delle vittime in questo tragico momento”.