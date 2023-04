53^ Giornata Mondiale della Terra delle Nazioni Uniti, l’Italia organizza la Maratona Multimediale su RaiPlay

Nella giornata odierna di mercoledì 12 aprile, nella sede dello United Nations Development Programme (UNDP) a Roma, si è svolta la conferenza stampa di presentazione dell’Earth Day 2023, la 53a Giornata Mondiale della Terra, la più importante manifestazione ambientale delle Nazioni Unite, che si celebra il 22 aprile in tutto il mondo. Sono numerose manifestazioni in programma in diverse aree del Paese, che Earth Day Italia patrocina e promuove da anni attraverso un’intensa opera di collaborazioni costruttive che rendono la rete nazionale per l’Earth Day una eccellenza riconosciuta in tutto il mondo. Quest’anno per la prima volta le celebrazioni di questo evento italiano, organizzato da Earth Day Italia e Movimento dei Focolari, si svolgeranno sia in presenza, con il Villaggio per la Terra di Villa Borghese a Roma, inaugurato nel 2016 da Papa Francesco, e con quello di Torino, alla sua prima edizione, sia in forma digitale, con #OnePeopleOnePlanet, The Multimedia Marathon: 16 ore di contenuti live dalla Nuvola di Fuksas trasmessi in diretta su RaiPlay e in differita su Vaticannews.va. RDS Grandi Successi sarà la radio ufficiale.