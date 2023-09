Uruguay-Namibia oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Mondiali rugby maschile 2023

Tutto pronto per Uruguay-Namibia, partita valevole per il girone A dei Mondiali 2023 di rugby maschile, in programma da venerdì 8 settembre a sabato 28 ottobre in Francia. Dopo le sconfitte incassate contro Francia ed Italia, la compagine uruguaiana torna in campo per provare a conquistare il primo successo e smuovere la classifica. La formazione africana, reduce da tre sconfitte, va anch’essa a caccia dei primi punti per chiudere con il sorriso il torneo.. Si preannuncia battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 17.45 di mercoledì 27 settembre al’OL Stadium di Lione, in Francia. Di seguito, le indicazioni per seguire in diretta tv e streaming la partita Uruguay-Namibia della Coppa del Mondo 2023 di rugby maschile.

STREAMING E TV – La partita Uruguay-Namibia dei Mondiali 2023 di rugby maschile sarà trasmessa in diretta tv per gli abbonati su Sky Sport Arena. La diretta streaming sarà invece garantita da Sky Go e Now. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con la cronaca al termine e tutti i risultati e le classifiche aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.