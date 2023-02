Sei Nazioni: Italia arrivata a Roma, sabato il match contro l’Irlanda

Con la sfida di sabato all’Olimpico di Roma in programma alle 15:15 contro l’Irlanda ormai alle porte, l’Italia del rugby ha fatto il proprio arrivo nella Capitale nella serata di oggi. Lamaro e compagni hanno preparato il match a Verona e sono approdati a Roma Termini dopo il viaggio a bordo del FrecciaArgento 8519 di Trenitalia ed hanno trovato ad accoglierli una rappresentanza dei giovani rugbisti dei Club del Lazio. Insieme all’accoglienza del movimento, a dare il benvenuto al CT Crowley, al Capo Delegazione Morelli ed agl gruppo azzurro anche il Direttore Business Alta Velocità di Trenitalia, Pietro Diamantini, che ha ricevuto della delegazione azzurra una delle maglie da gioco brandizzaste Frecciarossa, il brand di Trenitalia che da gennaio 2023 trova spazio sul retro-maglia delle Nazionali Seniores Fir. Gli azzurri si sono poi trasferiti all’NH Hotel di Via Veneto, quartier generale azzurro a Roma, in vista degli ultimi allenamenti di domani all’Acqua Acetosa e del Captain’s Run di venerdì all’Olimpico, tappa conclusiva della preparazione alla terza giornata del Guinness Sei Nazioni 2023.