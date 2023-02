Fiorentina-Braga domani in tv: canale, orario e diretta streaming ritorno playoff Conference League 2022/2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Fiorentina e Braga, valevole per la gara di ritorno dei playoffs di Conference League 2022/2023. Dopo la schiacciante vittoria per 4-0 nel match d’andata la pratica dovrebbe essere, o quantomeno lo sperano i tifosi viola, già chiusa in vista di questa sfida di ritorno. La squadra di Vincenzo Italiano però non vuole correre alcun rischio e proverà a chiudere subito la contesa e ottenere l’accesso al round successivo. La sfida è in programma domani, giovedì 23 alle 21:00 allo Stadio Franchi di Firenze. Diretta su Sky Sport Football, in streaming su Sky Go, NOW e Dazn.