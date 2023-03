Sei Nazioni femminile 2023, scelto il XV che rappresenterà l’Italia nella sfida all’Inghilterra

Giovanni Raineri, commissario tecnico della Nazionale italiana femminile di rugby, ha ufficializzato la formazione che domenica affronterà l’Inghilterra al Franklin’s Gardens di Northampton, alle ore 16 italiane, nel match valido per la seconda giornata del Tik Tok Women’s Six Nations, partita che sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Arena (canale 204). Tre i cambi nella formazione titolare rispetto a quella che ha affrontato, nella prima giornata, la Francia allo Stadio Lanfranchi. Triangolo allargato formato da Ostuni-Minuzzi, Muzzo e Stefan che si sposta all’ala dopo aver giocato come numero nove all’esordio. Coppia di centri formata da Sillari e Rigoni, mentre le chiavi della mediana saranno affidate a Madia e all’esperienza di Sara Barattin che raggiungerà quota 113 presenze in Nazionale. Confermata la terza linea con capitan Giordano, Franco e Sgorbini. In seconda linea con Duca partirà dal primo minuto Sara Tounesi, mentre la prima linea sarà composta da Gai, Vecchini e Maris. Pronte a subentrare dalla panchina Stecca, l’esordiente Cassaghi, Seye, Fedrighi, Locatelli, Stevanin, Busato, Capomaggi.

“Affronteremo una delle squadre più forti del panorama rugbistico Mondiale. In settimana abbiamo lavorato sul nostro gioco analizzando cosa non ha funzionato nel match precedente. Cerchiamo di mostrare la versione migliore della squadra focalizzandoci sulla nostra prestazione”, ha dichiarato Raineri.

Questa la formazione dell’Italia:

15 Vittoria Ostuni Minuzzi

14 Aura Muzzo

13 Michela Sillari

12 Beatrice Rigoni

11 Sofia Stefan

10 Veronica Madia

9 Sara Barattin

8 Elisa Giordano (Capitano)

7 Giada Franco

6 Francesca Sgorbini

5 Giordana Duca

4 Sara Tounesi

3 Lucia Gai

2 Vittoria Vecchini

1 Gaia Maris