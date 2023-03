Napoli, RMC Sport: il Psg accelera per Osimhen e offre in cambio Icardi e Paredes

Protagonista oggi per il suo infortunio che rischia di fargli saltare le sfide di Champions League contro il Milan, Victor Osimhen è un nome caldissimo anche in Francia, dove l’emittente RMC Sport lo ha accostato in modo molto dettagliato al Psg. I parigini, infatti, sarebbero in pressing sull’attaccante del Napoli e Luis Campos, che già lo portò al Lille nel 2019, vorrebbe a tutti i costi il nigeriano per completare l’attacco dei transalpini. Che in cambio, vista la richiesta di almeno 100 milioni di euro avanzata da De Laurentiis, cifra che il club francese non è detto potrà spendere per rispettare i parametri Uefa in estate, potrebbe offrire al club partenopeo due contropartite come Leandro Paredes e Mauro Icardi, i due argentini che rientreranno dai prestiti rispettivamente alla Juventus e al Galatasaray.