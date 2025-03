Antivigilia di Sei Nazioni per l’Italrugby, che domenica 9 marzo alle 16 italiane all’Allianz Twickenham Stadium sfiderà l’Inghilterra. Precedenti che lasciano ben poche speranze, con 31 vittorie in altrettanti incontri peer gli inglesi, ma gli Azzurri si presenteranno oltremanica con diversi cambi rispetto alla formazione che ha subito la pesanta sconfitta interna all’Olimpico per mano della Francia.

Sei i cambi nel XV titolare guidato da Quesada. Nel triangolo allargato Ange Capuozzo torna a vestire la maglia numero 15 con il rientro di Ioane all’ala e l’inserimento di Gallagher, che scenderà per la prima volta in campo nel Sei Nazioni. In cabina di regia insieme al confermatissimo Paolo Garbisi ci sarà Stephen Varney che collezionerà la sua prima presenza stagionale in azzurro. In terza linea insieme a capitan Lamaro e Sebastian Negri ci sarà Ross Vintcent – anche lui al primo cap da titolare nel 2025 – con la maglia numero 8. Confermata in seconda linea la coppia formata da Ruzza e Niccolò Cannone, mentre in prima linea rientra Riccioni nel XV titolare con Nicotera e Fischetti a completare il reparto.

IL XV TITOLARE DELL’ITALIA

15 Ange CAPUOZZO (Stade Toulousain, 26 caps)

14 Monty IOANE (Lione, 37 caps)

13 Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 44 caps)

12 Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby, 26 caps)

11 Matt GALLAGHER (Benetton Rugby, 2 caps)

10 Paolo GARBISI (Toulon, 45 caps)

9 Stephen VARNEY (Vannes, 30 caps)

8 Ross VINTCENT (Exeter Chiefs, 12 caps)

7 Michele LAMARO (Benetton Rugby, 46 caps) – capitano

6 Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 61 caps)

5 Federico RUZZA (Benetton Rugby, 62 caps)

4 Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 50 caps)

3 Marco RICCIONI (Saracens, 32 caps)

2 Giacomo NICOTERA (Stade Francais, 31 caps)

1 Danilo FISCHETTI (Zebre Parma, 50 caps)

A disposizione

16 Gianmarco LUCCHESI (Toulon, 31 caps)

17 Mirco SPAGNOLO (Benetton Rugby, 12 caps)

18 Simone FERRARI (Benetton Rugby, 62 caps)

19 Riccardo FAVRETTO (Benetton Rugby, 5 caps)

20 Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 30 caps)

21 Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 26 caps)

22 Martin PAGE-RELO (Lione, 16 caps)

23 Tommaso ALLAN (Perpignan, 84 caps)

IL XV TITOLARE DELL’INGHILTERRA

15. Elliot Daly (Saracens, 71 caps)

14. Tommy Freeman (Northampton Saints, 18 caps)

13. Ollie Lawrence (Bath Rugby, 34 caps)

12. Fraser Dingwall (Northampton Saints, 2 caps)

11. Ollie Sleightholme (Northampton Saints, 7 caps)

10. Fin Smith (Northampton Saints, 9 caps)

9. Alex Mitchell (Northampton Saints, 21 caps)

8. Tom Willis (Saracens, 4 caps)

7. Ben Earl (Saracens, 40 caps)

6. Tom Curry (Sale Sharks, 59 caps)

5. Ollie Chessum (Leicester Tigers, 26 caps)

4. Maro Itoje (Saracens, 91 caps) – Capitano

3. Will Stuart (Bath Rugby, 48 caps)

2. Jamie George (Saracens, 99 caps)

1. Ellis Genge (Bristol Bears, 69 caps)

A disposizione

16. Luke Cowan-Dickie (Sale Sharks, 47 caps)

17. Fin Baxter (Harlequins, 8 caps)

18. Joe Heyes (Leicester Tigers, 10 caps)

19. Ted Hill (Bath Rugby, 3 caps)

20. Chandler Cunningham-South (Harlequins, 13 caps)

21. Ben Curry (Sale Sharks, 9 caps)

22. Jack van Poortvliet (Leicester Tigers, 16 caps)

23. Marcus Smith (Harlequins, 42 caps)