Sei Nazioni 2024, l’Irlanda domina anche il Galles: finisce 31-7 a Dublino

Non si interrompe il dominio dell’Irlanda nel Guinness Sei Nazioni di rugby. Dopo aver dominato Francia e Italia, all’Aviva Stadium di Dublino arriva il terzo successo di fila: 31-7 il punteggio con il quale il Galles non ha potuto che arrendersi ai XV allenati da Andy Farrell, incassando così il terzo ko dopo quelli contro Scozia e Inghilterra nelle prime due giornate.

Il Galles ha l’ovale nei primi minuti di gioco, ma appena l’Irlanda lo recupera si rende pericolosa. Il contrattacco della formazione di casa si chiude con un fallo da parte degli ospiti, con Crowley che non sbaglia il piazzato del 3-0. L’Irlanda continua la sua offensiva, arriva a pochi metri dalla linea di meta, ma la difesa regge e forza un turnover fondamentale che evita la prima meta intorno al decimo minuto. Alla fine il forcing dei padroni di casa si tramuta nella meta di Dan Sheehan a metà della prima frazione, poi trasformata per il 10-0. Passano altri dieci minuti ed è James Lowe – che aveva contribuito anche all’azione precedente – a siglare la seconda meta di giornata, con Crowley che definisce poi il 17-0 con cui si va all’intervallo.

Si torna in campo e dopo pochi minuti il Galles riesce a smuovere il punteggio. Meta di penalità per gli ospiti, con il quartetto arbitrale che condanna l’azione di Tadhg Beirne, colpevole di aver commesso un fallo che ha impedito agli avversari di marcare i cinque punti. Ammonizione per l’irlandese e primi sette punti per il Galles. Nella fase immediatamente successiva c’è improvvisamente più equilibrio, con continui capovolgimenti di fronte e un Galles che pare finalmente potersela giocare. Al 58′ viene annullata la terza meta di giornata all’Irlanda a causa di un in-avanti commesso da Henshaw nella penultima fase prima della marcatura da parte di Aki. Solo questione di tempo, perché pochi minuti dopo ci pensa Frawley con la sua prima meta in campo internazionale che vale il 24-7 dopo la solita trasformazione di Crowley. E nei secondi finali di partita Beirne firmare l’undicesima meta in carriera, la seconda in due partite in questo Sei Nazioni per il 31-7 definitivo.