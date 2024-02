Europei 2024: breve storia e informazioni

Gli Europei di calcio, competizione continentale che si svolge ogni quattro anni, hanno dato vita a una ricca narrazione di trionfi, delusioni, e momenti iconici che restano indelebili nella memoria collettiva degli appassionati. In questo articolo esploreremo le emozionanti storie che hanno plasmato gli Europei di Calcio nel corso degli anni, rivivendo i momenti indimenticabili, le epiche rivalità e le sorprese che hanno definito questo torneo come uno degli eventi sportivi più attesi e celebrati del panorama calcistico internazionale.

Come sono nati gli Europei

​​Gli Europei di calcio, noti anche come UEFA European Championship, hanno una storia che risale ai primi decenni del XX secolo. L’idea di creare un torneo continentale per le nazionali europee fu suggerita per la prima volta negli anni ’20. Tuttavia fu solo nel 1958, durante il congresso dell’Union des Associations Européennes de Football (UEFA), che l’idea iniziò a prendere forma concreta.

Jean Dupraz, segretario generale dell’UEFA all’epoca, è spesso considerato uno degli artefici principali di questa iniziativa. La sua visione di un torneo che riunisse le nazionali europee in competizione fece breccia tra i dirigenti calcistici e nel 1959 il Comitato Esecutivo dell’UEFA approvò ufficialmente la creazione di un campionato europeo.

Il primo ostacolo fu la determinazione del formato del torneo e la frequenza delle edizioni. Inizialmente, si discusse se organizzare un torneo annuale o quadriennale. Nel 1960 la decisione fu presa: il torneo si sarebbe svolto ogni quattro anni. La prima edizione fu poi programmata per il mese di luglio del 1960.

Il cammino verso il torneo inaugurale fu tutt’altro che facile. Diverse questioni logistiche e finanziarie rallentarono il processo, ma alla fine la Francia ospitò il primo Campionato Europeo. Solo quattro squadre parteciparono alla fase finale, che si svolse in un formato ad eliminazione diretta, culminando con la vittoria dell’Unione Sovietica.

Da quel momento in poi, gli Europei di calcio sono diventati un appuntamento quadriennale immancabile per gli appassionati di calcio in Europa. Nel corso degli anni, il torneo ha visto ampliamenti nel numero di squadre partecipanti, cambiamenti di formato e momenti indimenticabili che hanno scritto pagine epiche nella storia dello sport e delle scommesse calcio.

Le squadre in gara per gli Europei 2024

Il sorteggio per la fase finale del torneo si è tenuto sabato 2 dicembre ad Amburgo.

Gruppo A: Germania, Scozia, Ungheria, Svizzera

Gruppo B: Spagna, Croazia, Italia, Albania

Gruppo C: Slovenia, Danimarca, Serbia, Inghilterra

Gruppo D: Il vincitore dello spareggio A, Paesi Bassi, Austria, Francia

Gruppo E: Belgio, Slovacchia, Romania, Il vincitore dello spareggio B

Gruppo F: Turchia, Il vincitore dello spareggio C, Portogallo, Repubblica Ceca

Quando si terranno gli EURO 24 e in quali città della Germania?

La fase finale dell’UEFA EURO 2024 si svolgerà dal 14 giugno al 14 luglio 2024.

La Germania è stata selezionata come paese ospitante per l’EURO 2024, una decisione presa nel corso del meeting del Comitato Esecutivo UEFA tenutosi il 27 ottobre 2018 a Nyon. La Germania ha ottenuto il privilegio di ospitare il torneo battendo l’unica altra candidata, la Turchia. Nonostante la Germania Ovest abbia già ospitato l’edizione del 1988, questa sarà la prima volta che il torneo si svolgerà nel paese dopo la riunificazione.

Le dieci sedi selezionate per ospitare il torneo includono nove stadi utilizzati durante i Mondiali del 2006, oltre alla Düsseldorf Arena. In particolare, la Munich Football Arena avrà l’onore di ospitare l’EURO per la seconda volta consecutiva, dopo aver fatto parte degli undici stadi utilizzati durante l’UEFA EURO 2020.

Le città che avranno l’onore di ospitare il torneo sono:

Berlino: Olympiastadion Berlin

Colonia: Cologne Stadium

Dortmund: BVB Stadion Dortmund

Düsseldorf: Düsseldorf Arena

Francoforte: Frankfurt Arena

Gelsenkirchen: Arena AufSchalke

Amburgo: Volksparkstadion Hamburg

Lipsia: Leipzig Stadium

Monaco: Munich Football Arena

Stoccarda: Stuttgart Arena

Queste città, con i loro stadi, sono pronte ad accogliere le squadre nazionali e i tifosi di tutto il mondo per un torneo che promette di essere emozionante e indimenticabile.