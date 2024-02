Sei Nazioni 2024, Lamaro verso Francia-Italia: “Arriverà la reazione, tappa importante per noi”

“La reazione dopo Dublino arriverà, ne sono assolutamente convinto. Conosciamo quali sono le qualità della Francia e siamo consapevoli di dover mettere in campo tutto quello che abbiamo. Dovremo essere competitivi dal punto di vista fisico e cercare di alzare il livello della pressione a differenza di quanto fatto nella scorsa partita”. Parla così il capitano dell’Italrugby Michele Lamaro nella conferenza stampa che precede il match di domenica contro la Francia nel Sei Nazioni. “Noi affrontiamo ogni partita per vincerla e cercare di dominare ogni singolo momento – sottolinea – Il nostro focus è solo su questa partita: vogliamo mostrare quali sono le nostre abilità. Questa partita è una tappa importante e dobbiamo sfruttare oggi occasione in nostro favore”.

Francia che scenderà in campo orfana di alcuni giocatori importanti, primo tra tutti Dupont: “Alcune assenze nella rosa della Francia non vanno viste come un vantaggio. Chi arriva porta tanta energia con l’obiettivo di restare nel gruppo anche nelle prossime partite. Proveranno a imporsi fisicamente al centro del campo per poi sfruttare la qualità che hanno verso l’esterno. Bisognerà essere precisi, cercare di non dare loro troppe opzioni e sfruttare noi le occasioni che avremo”, ha concluso il capitano azzurro.