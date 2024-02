Cagliari-Napoli, Osimhen sta meglio: allenamento in gruppo alla vigilia

Victor Osimhen si è allenato in gruppo dopo i sintomi influenzali accusati ieri. Il bomber nigeriano non ha più la febbre, ma ha ancora un po’ di mal di gol che non lo ha comunque fermato dal tornare in campo per allenarsi con il resto della rosa in vista della sfida di domani a Cagliari. Nel giorno della gara il tecnico Calzona e il suo staff valuteranno le condizioni del centravanti e prenderanno una decisione sul suo minutaggio. Intanto, il capitano Giovanni Di Lorenzo nonostante il turno di squalifica ha manifestato la volontà di partire con la squadra per la trasferta di Cagliari.

I CONVOCATI

MERET Alex

GOLLINI Pierluigi

CONTINI Nikita

MAZZOCCHI Pasquale

MARIO RUI

NATAN Bernardo de Souza

OSTIGARD Leo

JUAN JESUS

RRAHMANI Amir

OLIVERA Mathias

ANGUISSA Frank

CAJUSTE Jens

ZIELINSKI Piotr

DENDONCKER Leander

TRAORE’ Hamed Junior

LOBOTKA Stanislav

LINDSTROM Jesper

POLITANO Matteo

KVARATSKHELIA Khvicha

SIMEONE Giovanni

RASPADORI Giacomo

OSIMHEN Victor