Sei Nazioni 2024, l’Italia perde Matteo Nocera: frattura al quarto metatarso, out con la Francia

Infortunio al piede destro per il pilone destro della nazionale di rugby, Matteo Nocera, costretto a fermarsi nella seduta di lavoro sul campo di martedì pomeriggio. Successivamente il giocatore ha eseguito esami strumentali che hanno evidenziato una frattura al quarto metatarso del piede destro. L’atleta non sarà quindi disponibile per l’impegno contro la Francia (in calendario allo Stadio Pierre Mauroy di Lille domenica 25 febbraio alle 16 e valido per la terza giornata del Guinness Sei Nazioni 2024) e farà ritorno presso le Zebre Parma dove seguirà il percorso di recupero in sinergia con lo staff medico azzurro. Al suo posto è stato convocato Filippo Alongi. Il pilone in forza al Benetton Rugby, 2 caps in Nazionale, sarà a disposizione dello staff tecnico dalla giornata odierna per allenarsi insieme ai suoi compagni di squadra.