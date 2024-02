Inter, Berti: “Barella da Pallone d’Oro, è il più forte di tutti nel suo ruolo”

“Barella è in formissima, nel primo tempo l’Inter attaccava vicino a dove ero posizionato, mi sono davvero reso conto del furore che ha addosso. Barella è un giocatore pazzesco, come sostengo da tempo. Nel suo ruolo, in Europa è il più forte in assoluto: gli darei il Pallone d’Oro”. Lo ha detto l’ex giocatore dell’Inter, Nicola Berti, in un’intervista al Corriere dello Sport nella quale ha esaltato Nicolò Barella: “Nicolò sul mercato? Spero di no, va blindato. Poi certi club, come per esempio il Manchester City, hanno i mezzi per sferrare l’assalto a un giocatore del livello di Barella. Ma mi auguro che l’Inter resista. E voglio dire a Inzaghi che non lo metterei sul volo per Lecce, è in grande condizione però al contempo bisogna anche pensare a conservarlo in chiave Champions”.