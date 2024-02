Sei Nazioni 2024, i convocati dell’Italrugby per il raduno di Roma: tornano Negri e Lorenzo Cannone

Gonzalo Quesada, commissario tecnico dell’Italrugby, ha ufficializzato l’elenco degli atleti convocati per il raduno di Roma in vista della sfida contro la Scozia, valida per la quarta giornata del Sei Nazioni 2024. L’Italia, che sfiderà gli scozzesi all’Olimpico di Roma il 9 marzo e poi il Galles a Cardiff sette giorni dopo, riabbraccia Pietro Ceccarelli e Marco Riccioni. Il primo aveva saltato la gara contro la Francia per infortunio, mentre per il secondo – anche lui reduce da problemi fisici – si tratta della prima convocazione con il nuovo staff tecnico. Si rivedono anche Negri e Lorenzo Cannone in terza linea: anche per loro l’infortunio è alle spalle.

“Ritroveremo il gruppo domenica pomeriggio iniziando il prossimo raduno con tanta concentrazione. Abbiamo mostrato una grande prestazione contro la Francia e l’obiettivo sarà continuare a migliorarci nei prossimi impegni confermando quanto mostrato in campo” ha detto Quesada. Di seguito la lista completa dei convocati. Piloni: Ceccarelli, Ferrari, Fischetti, Riccioni, Spagnolo, Zilocchi. Tallonatori: Lucchesi, Manfredi, Nicotera. Seconde linee: Canali, Cannone, Ruzza, Zambonin. Terze linee: Cannone, Favretto, Izekor, Lamaro, Negri, Vintcent, Zuliani. Mediani di mischia: Garbisi, Page-Relo, Varney. Mediani di apertura: Garbisi, Marin. Centri: Brex, Menoncello, Mori, Zanon. Ali-Estremi: Capuozzo, Ioane, Gesi, Lynagh, Pani.