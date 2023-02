Sei Nazioni 2023, Crowley: “Non abbiamo gestito nel modo giusto, serve un miglior piano B”

Kieran Crowley, CT dell’Italrugby, è stato intervistato in conferenza stampa dopo la sconfitta subita dagli azzurri nel Sei Nazioni, gara persa contro l’Inghilterra con lo score di 31-14. “L’Inghilterra ci ha messi sotto grande pressione – ha commentato il nostro allenatore –. In questo Sei Nazioni, siamo stati la squadra più penalizzata a livello di mischia ordinata, dunque dobbiamo capire in che modo intervenire. Sicuramente c’è stata una crescita da parte nostra, perché in altre occasioni, soprattutto in partite come quella di oggi, avremmo potuto subire anche 50 punti”.

“La partita è stata quella che avevamo previsto – ha proseguito Crowley –. Forse non l’abbiamo gestita come avremmo dovuto, ma, se non sei avanzante, è difficile giocare come vorresti. Dobbiamo lavorare su un piano B più strutturato ed efficace da poter usare quando il nostro piano A non si rivela adatto alla situazione”.

Infine, un aggiornamento per quanto concerne gli infortunati: “Lamaro ha preso una botta alla coscia e cammina a fatica, ma è da valutare il suo recupero nei prossimi giorni. Paolo Garbisi, invece, giocherà con Montpellier la prossima settimana e poi tornerà con noi. Zuliani? Ha superato il protocollo, sta bene”.