Serie C, Marani: “La sostenibilità economico finanziaria è prioritaria”

“La sostenibilità economico finanziaria in questo momento è prioritaria, c’è bisogno di ragionare sulle riforme. Gli anni del Covid hanno inciso anche sul calcio e su chi ci investe. La sostenibilità si raggiunge con una attenzione ai costi e uno sviluppo dei ricavi”. Queste le parole del nuovo presidente della Lega Pro, Matteo Marani, in una conferenza stampa prima della partita di serie C Monopoli-Turris in cui ha parlato anche del suo programma. “Nel dna della Serie C inoltre ci devono essere i giovani, la cura del loro talento, e il metodo di lavoro – ha proseguito Marani – con i club devono esserne parte. Il messaggio deve essere di condivisione e quindi con i presidenti siamo stati insieme prima della partita”.

Riguardo al rapporto con l’ex presidente di Lega Pro, Francesco Ghirelli, Marani ha detto di averlo “ringraziato perché in questi anni ha lavorato per migliorare e far crescere la Lega Pro. Cercherò di raccogliere tutto il meglio che ha lasciato e ovviamente cercherò di lasciare anche un mio segno, portando avanti il suo lavoro e cercando di integrarlo con il mio”, ha aggiunto. Marani ha concluso sottolineando che avrà un “riguardo particolare alla comunicazione”, dato che “i media sono importanti per far conoscere e far arrivare a tutti la bellezza della Lega Pro”. “Sarà mio piacere – ha concluso – incontrare anche gli addetti stampa dei club, per un cammino da fare tutti insieme”.