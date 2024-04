Rugby, Sei Nazioni femminile 2024: il XV dell’Italia contro la Scozia

Il CT della Nazionale italiana femminile di rugby, Giovanni Raineri, ha scelto le 23 azzurre per la sfida contro la Scozia, valida per la quarta giornata del Guinness Women’s Six Nations 2024, con calcio d’inizio sabato alle 17.45. Rispetto alla sfida di domenica a Parigi con la Francia, Raineri opera delle modifiche: rientra Silvia Turani in prima linea, in seconda Giordana Duca sarà affiancata da Sara Tounesi, mentre la terza linea sarà composta da Arrighetti, Sgorbini e dalla rientrante capitana, Elisa Giordano. Cambi anche nei trequarti: in ala ci sarà Francesca Granzotto, con Alyssa d’Incà schierata come secondo centro. La numero 10 sarà Veronica Madia, che celebrerà così il suo cinquantesimo cap con le Azzurre. Stesso numeri di presenza in arrivo anche per Isabella Locatelli, che partirà invece dalla panchina. Sempre in panchina, con la maglia numero 22, la giovane trequarti Sara Mannini, esordiente classe 2005, giocatrice più giovane del Sei Nazioni femminile 2024. La partita con la Scozia sarà importante anche per la classifica: il piazzamento finale al terzo posto nel Sei Nazioni femminile garantisce infatti la qualificazione diretta alla Rugby World Cup 2025 che si giocherà in Inghilterra, oltre alla qualificazione al WXV 1, che si disputerà a settembre in Canada.

Questa la formazione azzurra:

1 Silvia Turani, 2 Vittoria Vecchini, 3 Sara Seye, 4 Sara Tounesi, 5 Giordana Duca, 6 Ilaria Arrighetti, 7 Francesca Sgorbini, 8 Elisa Giordano, 9 Sofia Stefan, 10 Veronica Madia, 11 Francesca Granzotto, 12 Beatrice Rigoni, 13 Alyssa D’Incà, 14 Aura Muzzo, 15 Vittoria Ostuni Minuzzi.

In panchina: 16 Laura Gurioli, 17 Gaia Maris, 18 Lucia Gai, 19 Valeria Fedrighi, 20 Isabella Locatelli, 21 Beatrice Veronese, 22 Sara Mannini, 23 Beatrice Capomaggi.