Rugby, WXV: l’Italia batte il Giappone per 28-15

Buona la prima per l’Italia, che batte 28-15 il Giappone e conquista i primi 5 punti del suo WXV. Le azzurre riscattano la sconfitta del test di Parma proprio contro le nipponiche con una prestazione di gran lunga migliore, soprattutto per continuità.

Nel primo tempo l’Italia, con maggior esperienza nel XV iniziale rispetto a quella vista in campo due settimane fa, inizia al meglio la sfida andando subito in meta. Al 4′ Beatrice Rigoni va a marcare e Michela Sillari converte per il 7-0. Il Giappone guadagna campo col passare dei minuti ed a metà tempo accorcia. Al 20′ la meta non trasformata di Misaki Matsumura porta lo score sul 7-5. Alla mezz’ora, però, le azzurre si portano oltre la distanza di break: Aura Muzzo va a schiacciare e Michela Sillari trasforma fissando il punteggio sul 14-5 con cui si va al riposo.

Nella ripresa le azzurre chiudono subito la contesa: al 46′ arriva la seconda marcatura personale di Aura Muzzo, mentre al 52′ la meta griffata dall’estremo Francesca Granzotto vale il punto di bonus offensivo. Michela Sillari trasforma in entrambi i casi e l’Italia vola via sul 28-5. Neppure il tempo di esultare che al 55′ il Giappone prova a rientrare in gara con la meta della neoentrata Jennifer Nduka, che però non viene convertita, e lo score resta così sul 28-10. A tempo scaduto arriva la seconda marcatura personale di Misaki Matsumura, ancora una volta non trasformata, che fissa il punteggio sul 28-15 finale.

Cos’è il WXV? World Rugby ha lanciato una nuova competizione internazionale annuale femminile a tre livelli (in stile Nations League di calcio). Questo per migliorare il calendario dei match e rendere le sfide più appetibili. Lanciato nell’ottobre 2023, il WXV rivoluzionerà il panorama internazionale del rugby femminile. Fornirà per la prima volta un percorso significativo per tutte le nazioni partecipanti. Inoltre sarà un trampolino di lancio competitivo verso la Coppa del Mondo di rugby ampliata a 16 squadre nel 2025.