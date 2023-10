Liga 2023/2024: il Siviglia fa 2-2 contro il Cadice, quinto pareggio di fila per il Getafe

In un sabato di Liga 2023/2024 in cui le luci dei riflettori erano puntate sul Clàsico Barcellona-Real Madrid, si sono disputati altri tre match valevoli per l’undicesima giornata. Spicca il pareggio del Siviglia, fermato sul 2-2 dal Cadice. Nonostante gli andalusi fossero favoriti alla vigilia, dopo mezz’ora si sono ritrovati sotto di due gol per via delle reti di Ramos e Machis. I ragazzi di Mendilibar però non hanno mollato e sono riusciti quantomeno a strappare un punto, con le marcature di Ocampos e Rakitic che hanno firmato la rimonta. 0-0 e tanta noia invece tra Maiorca e Getafe, due squadre ormai abbonate al pareggio. Per il Getafe si tratta del quinto di fila, mentre per il Maiorca del quarto nelle ultime cinque gare.

Infine, successo in pieno recupero per il Las Palmas, che ha superato per 2-1 l’Almeria e conquistato una vittoria preziosa che la proietta dal lato sinistro della classifica. Al vantaggio di El Haddadi aveva risposto Ramazani, ma al 94′ Kaba ha siglato il gol vittoria che ha regalato i tre punti agli isolani.