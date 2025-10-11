Biella debutta in casa contro le Fiamme Oro, Viadana sfida Mogliano in diretta Rai. Derby emiliano Colorno-Valorugby, domenica Rovigo-Lyons e Vicenza-Petrarca. Inizia la corsa allo scudetto 2026.

È tutto pronto per il ritorno del grande rugby italiano. Ieri gli staff tecnici hanno reso note le prime formazioni ufficiali e la Serie A Elite Maschile 2025/26 è pronta a partire con la prima giornata nel weekend dell’11 e 12 ottobre. Nove squadre al via e un obiettivo comune: provare a togliere il tricolore dalle maglie della Femi-CZ Rovigo, campione d’Italia in carica.

Il sipario si alzerà oggi alle 14.30 con il debutto della matricola Biella Rugby, che davanti al pubblico di casa ospita le Fiamme Oro (diretta The Rugby Channel). In contemporanea, il Rugby Viadana 1970, finalista della scorsa stagione, riceve al “Luigi Zaffanella” il Mogliano Veneto Rugby guidato da Umberto Casellato: la gara sarà trasmessa in diretta su Rai Sport.

Alle 15.30, sempre oggi, primo derby emiliano al “Maini” di Colorno tra HBS Colorno e Valorugby Emilia, con i tecnici Gonzalo Garcia e Marcello Violi faccia a faccia da ex compagni di Nazionale (diretta The Rugby Channel).

Domani toccherà ai Campioni d’Italia del Rovigo, che al “Battaglini” esordiranno contro i Sitav Lyons (ore 15.30, diretta TRC). Alla stessa ora, il derby veneto tra Rangers Vicenza e Petrarca Rugby chiuderà il programma della prima giornata.

Il massimo campionato nazionale è pronto a regalare subito partite di grande intensità, con tanti volti nuovi in campo e l’attesa per vedere chi riuscirà a impensierire i rossoblù di Rovigo nella corsa allo scudetto.