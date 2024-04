Rugby, Sei Nazioni femminile 2024: l’Italia cade in casa, passa la Scozia 17-10

Arriva una sconfitta per l’Italia nella quarta giornata del Sei Nazioni femminile 2024. La Scozia si è infatti imposta con il punteggio di 17-10 allo stadio Lanfranchi di Parma. Gara sottotono per le azzurre, che in fase offensiva sono riuscite a costruire nonostante il vantaggio iniziale. Alla lunga infatti è emersa la superiorità fisica della compagine scozzese, che hanno spinto soprattutto nella ripresa. Ora si complica per le azzurre il discorso qualificazione diretta ai Mondiali, con l’ultimo match in Galles che sarà a tutti gli effetti uno spareggio per evitare l’ultimo posto in classifica.

LA CRONACA DEL MATCH – Fase iniziale di gara con diversi errori da entrambe le parti, ma è sempre la Scozia ad avere in mano il pallino del gioco. Le azzurre riescono a resistere in fase difensiva e passata la metà del primo tempo prendono coraggio e cominciano a farsi vedere in avanti. A sbloccare il risultato è proprio l’Italia con la solita Alyssa D’Incà al 32′. Grande azione delle azzurre che si sviluppa da touche, offload per D’Incà che con una grande azione solitaria salta la difesa scozzese, sterza e va in meta per il 5-0. Rigoni trasforma e l’Italia è avanti 7-0. La nazionale del cardo però reagisce subito e dopo due minuti pareggia i conti poco dopo. La maul scozzese avanza dentro ai 22 azzurri, si sgancia Skeldon che trova la meta. Successivamente Nelson trasforma per il 7 pari, risultato con cui si va negli spogliatoi.

Dopo una prima metà di seconda frazione priva di grosse emozioni, la Scozia allunga al 64′: errore di Muzzo e Minuzzi che lasciano l’ovale scoperto, Orr ruba palla e schiaccia indisturbata in meta per il 12-7. La trasformazione non va a segno, ma le ospiti trovano comunque la meta della sicurezza cinque minuti dopo con Rollie, che buca la difesa azzurra con una finta e sigla il 17-7. Anche stavolta la trasformazione non va, e l’Italia accorcia con il calcio di Rigoni ma non basta: finisce 17-10 per la Scozia.