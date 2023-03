Rugby, Sei Nazioni femminile 2023: le convocate dell’Italia di Raineri

Poche settimane e poi inizierà il Sei Nazione femminile di Rugby, competizione in cui sarà presente anche la nostra Italia allenata da coach Giovanni Raineri. La nostra Nazionale dovrà vedersela con altre selezioni che hanno aderito alla competizione. Nella giornata di lunedì 6 marzo sono state ufficializzate le nostre atlete che prenderanno parte alla competizione in programma dal 25 marzo al 29 aprile. Tra le convocate due sono i nomi su cui fare le riflessioni maggiori: infatti, Elisa Giordano (60 caps) è stata confermata alla guida delle Azzurre, ruolo già ricoperto in occasione della Rugby World Cup 2021; nuovo record per Sara Barattin, 111 caps, l’atleta in attività con il maggior numero di presenze nella storia della Nazionale femminile italiana. In generale la rosa si compone di diciannove avanti e diciassette trequarti.

Per quanto riguarda il programma delle gare, le nostre azzurre scenderanno in campo allo Stadio S. Lanfranchi di Parma il 26 marzo alle 16.00 contro la Francia. Nella città ducale il team di Raineri scenderà in campo due settimane dopo (sabato 15 aprile, kick off ore 17.45) quando la nostra Nazionale ospiterà l’Irlanda ed inoltre sempre Parma sarà palcoscenico di Italia-Galles (sabato 29 aprile, kick off ore 16.30). Nel mezzo ci saranno anche le trasferte contro l’Inghilterra (domenica 2 aprile, kick off ore 16 italiane) e contro la Scozia (sabato 22 aprile alle 17.45) per il secondo e quarto turno. Ecco le convocate.

Piloni: Lucia Gai, Gaia Maris, Sara Seye, Emanuela Stecca. Utility Front Row: Francesca Barro, Silvia Turani. Tallonatrici: Laura Gurioli, Vittoria Vecchini. Seconde linee: Giordana Duca, Valeria Fedrighi, Isabella Locatelli, Alessia Margotti, Sara Tounesi. Terze linee: Giulia Cavina, Giada Franco, Elisa Giordano (C), Alessandra Frangipani, Alissa Ranuccini, Francesca Sgorbini. Mediani di Mischia: Sara Barattin, Francesca Granzotto, Sofia Stefan, Arianna Toeschi. Mediani di apertura: Veronica Madia, Emma Stevanin. Centri: Jessica Busato, Gaia Buso, Beatrice Capomaggi, Mathilde Cheval, Alyssa D’Incà, Beatrice Rigoni, Michela Sillari. Ali/estremi: Alessia Gronda, Aura Muzzo, Vittoria Ostuni Minuzzi, Sofia Rolfi.